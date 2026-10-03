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प्रयागराज : उमेश पाल हत्याकांड का पांच लाख का इनामी अरमान गया जेल में मिला, प्रयागराज लाने की तैयारी

Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

Prayagraj News : माफिया अतीक अहमद का खास और पांच लाख का इनामी शूटर अरमान बिहार की गया जेल में बंद है। पुलिस और एसटीएम की टीमें उसे तीन साल से खोज रही हैं। वह किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार होकर गया की जेल में बंद है। पुलिस उसे जल्द प्रयागराज लाकर उमेश पाल हत्याकांड मामले में शामिल करेगी। 

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Arman, wanted Umesh Pal murder case carrying a reward of 5 lakh
उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी पांच लाख का इनामी अरमान। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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उमेश पाल हत्याकांड में वांछित पांच लाख रुपये का इनामी अरमान बिहार की गया जेल में बंद मिला है। एसटीएफ और पुलिस समेत अन्य जांच टीमें अरमान को करीब तीन साल से तलाश कर रही थीं। जांच में सामने आया है कि अरमान किसी दूसरे मामले में जेल में बंद है। अब पुलिस उसे प्रयागराज लाकर उमेश पाल हत्याकांड की जांच में शामिल करने की तैयारी में जुटी है।

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बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को यूपी पुलिस की विशेष टीम गोपनीय तरीके से बिहार पहुंची। टीम गया जेल गई और वहां बंद अरमान की पहचान की। पुलिस टीम ने जेल के अंदर उसकी ताजा तस्वीरें लेने के साथ सादे कागज पर उसके अंगूठे के निशान भी लिए। जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम प्रयागराज लौट आई। पता चला है कि एक अक्तूबर को पुलिस संबंधित न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अरमान की ट्रांजिट रिमांड मांगी। पुलिस उसे बिहार से प्रयागराज लाकर उमेश पाल हत्याकांड की जांच में शामिल करेगी।

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