मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा नेताओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। नेताओं ने कहा कि चुनाव आयुक्त द्वारा वोट चोरी करके और लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

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