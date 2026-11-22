संगम की पावन धरती पर लगने वाले माघ मेला-2027 की तैयारियों का रविवार को विधि-विधान के साथ शुभारंभ हो गया। मेला क्षेत्र में पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान साधु-संतों के साथ पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भूमि पूजन के साथ ही आगामी माघ मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

माघ मेला प्रयागराज की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत और कल्पवासी संगम की पावन भूमि पर आस्था और श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अभी से तैयारियों की शुरुआत कर दी है।

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पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

भूमि पूजन कार्यक्रम में महंत बलवीर गिरि जी महाराज, पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त विजय ढुल, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, कर्नल महिम शर्मा, पुलिस उपायुक्त पंकज, ज्ञानेंद्र सिंह, कुलदीप गुनावत, सागर जैन, विवेकचंद्र यादव और मनीष शांडिल्य मौजूद रहे।

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इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज, पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रशांत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त श्रुति श्रीवास्तव, विजय आनंद, सहायक नोडल मेला अरुण पाराशर और सहायक पुलिस आयुक्त एस. दीप्ति चौहान आदि मौजूद रहे।

सुरक्षा और आवागमन पर रहेगा विशेष जोर

माघ मेला-2027 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित मेला अनुभव उपलब्ध कराना है। भूमि पूजन के साथ ही इस दिशा में तैयारियों का विधिवत आगाज हो गया है।