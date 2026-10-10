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सर्व पितृ अमावस्या - संगम तट पर उमड़ी भीड़, तर्पण-पिंडदान कर पूर्वजों को किया नमन

विनोद सिंह

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:29 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:29 PM IST







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पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार 10 अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर संगम तट सहित गंगा-यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान, तर्पण और पिंडदान कर अपने पूर्वजों का स्मरण किया। ... और पढ़ें

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