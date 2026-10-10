यूपी : महाराष्ट्र में शिवसेना नेता की हत्या कर प्रयागराज में छिपे थे दो आरोपी, एसटीएफ ने दबोचा

संतोष के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं एफआईआर



एसटीएफ के अनुसार, संतोष कनौजिया के खिलाफ पहले भी दो एफआईआर दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को नैनी थाने में दाखिल कराया गया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रयागराज की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया शुरू की, ताकि उन्हें महाराष्ट्र ले जाकर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।



गोली मारने के बाद चापर से किया था वार



महाराष्ट्र के ठाणे में 29 सितंबर 2026 की रात करीब नौ से 11 बजे के बीच की हत्या की गई थी। मनोरमा नगर और मानपाड़ा इलाके में स्थित उनके कार्यालय के बाहर हुए हमले में हेलमेट और मास्क पहने बाइक सवार बदमाश शामिल थे। आरोपियों ने कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और धारदार हथियार चॉपर से भी हमला किया। गंभीर रूप से घायल को कापुरबावड़ी स्थित इन्फिनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी।