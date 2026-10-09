पिछली बार स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे 5000 हजार यात्री

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली में भीषण सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग 5,000 यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे और उनकी ट्रेनें छूट गई थीं। इस बीच दस अक्तूबर को सीजेपी एवं कुछ अन्य संगठनों की ओर से दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा के चलते रेलवे प्रशासन 10 अक्तूबर की सुबह 4:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचने वाली कई प्रमुख मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और ईएमयू/मेमू ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से ही रद्द कर दिया गया है। दोपहर बाद यात्रियों के मोबाइल में ट्रेन निरस्तीकरण के मैसेज भी आने लगे।