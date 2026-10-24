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झूंसी में छात्र की मौत के मामले में फूटा गुस्सा, आरोपियों का घर बुलडोजर से गिरानेन की मांग को लेकर प्रदर्शन

विनोद सिंह

Updated Sat, 24 Oct 2026 08:33 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 08:33 PM IST







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आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई समेत अन्य मांग को लेकर छात्र अभिनव के परिजनों ने झूंसी में छत नाग रोड के सामने हाईवे पर किया चक्काजाम का प्रयास, पुलिस ने समझाकर हटाया। ... और पढ़ें

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