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गंगा गुरुकुलम : ज्ञान, संस्कृति और सृजनात्मकता का उत्सव, नृत्य, नाटक और संगीत से विद्यार्थियों ने बांधा समां

विनोद सिंह

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:50 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:50 PM IST







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एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम में शनिवार को वार्षिकोत्सव ‘विद्योत्सव-2026’ का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष समारोह की विषयवस्तु ‘ज्ञान, संस्कृति एवं सृजनात्मकता का उत्सव’ रही। कार्यक्रम दो सत्रों में हुआ। पहले सत्र में कक्षा तीन से सात और दूसरे सत्र में कक्षा आठ से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दीं। ... और पढ़ें

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