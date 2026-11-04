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पेंशन मामलों के संयुक्त सचिव पेंशनरों की समस्याओं से हुए रुबरू, निराकरण का आश्वासन दिया

विनोद सिंह

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:50 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:50 PM IST







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जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ध्रुबज्योति सेनगुप्ता पेंशनर्स से बात करते हुए। पेंशन मामलों के संयुक्त सचिव पेंशनरों की समस्याओं से हुए रुबरू, निराकरण का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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