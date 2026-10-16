Video- राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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Rahul Gandhi Case : अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों ने करीब दो घंटे तक अपनी दलीलें पेश कीं। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया है।

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