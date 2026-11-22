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घोड़े पर सवार होकर निकले खटिक समाज के दूल्हे, पहले सामूहिक विवाह में जुटे समाज के लोग

विनोद सिंह

Updated Sun, 22 Nov 2026 05:00 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 05:00 PM IST







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अखिल भारतीय खटिक समाज की ओर से पहला सामूहिक विवाह समारोह प्रयाग संगीत समिति में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। विवाह से पहले दूल्हे घोड़े पर सवार होकर निकले। गाजे बाजे के साथ बरात निकाली गई। ... और पढ़ें

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