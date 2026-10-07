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महिला सुरक्षा और समान अधिकार की मांग, छात्रावास से आजाद पार्क तक निकाली स्वतंत्रता यात्रा
उत्तर प्रदेश। महिला सुरक्षा और समान अधिकार की मांग को लेकर प्रयागराज में छात्राओं ने आंदोलन का बिगुल फूंका। महिला छात्रावास से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक सैकड़ों छात्राओं ने स्वतंत्रता यात्रा निकालकर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। छात्राओं ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन महिलाओं को आज भी पूरी आजादी और समान अधिकार नहीं मिल सके हैं। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
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