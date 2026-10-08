{"_id":"6ac758dd307f356635089b94","slug":"video-contractual-doctors-gnms-and-anms-have-gone-on-strike-demanding-regularization-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"नियमित करने की मांग को लेकर संविदा डॉक्टरों, जीएनएम और एएनएम शुरू किया हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नियमित करने की मांग को लेकर संविदा डॉक्टरों, जीएनएम और एएनएम शुरू किया हड़ताल
नियमित किए जाने की मांग को लेकर संविदा जीएनएम, एएनएम, चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही काम ठप करके हड़ताल शुरू कर दिया है। सीएमओ कार्यालय पर जुटे संविदा कर्मचारियों ने कहा कि उनसे काम नियमित कर्मचारियों के बराबर लिया जाता है लेकिन सैलरी में काफी अंतर है। जब काम नियमित की तरह लिया जा रहा है तो वेतन भी उसी के बराबर दिया जाए और उनको नियमित किया जाए। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।