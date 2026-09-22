धरने पर बैठे निलंबित एएमयू छात्र यासिर फहद व प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान यह बोले

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एएमयू की अब्दुल्लाह हॉल की छात्राओं के प्रदर्शन को हवा देने के आरोप में निलंबित किए गए एमए उर्दू प्रथम वर्ष के छात्र यासिर फहद छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर सोमवार शाम 6:30 बजे धरने पर बैठ गए। यासिर ने कहा कि या तो छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित होगी या मेरी बाॅडी उठेगी। इस दौरान छात्र और प्रॉक्टोरियल टीम के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। मामले पर निलंबित एएमयू छात्र यासिर फहद व प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान यह बोले...

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