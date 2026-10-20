दशहरा पर्व पर अलीगढ़ में रूट रहेगा डायवर्ट

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दशहरा पर्व के लिए अलीगढ़ जनपद में यातायात परामर्श जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार ने मार्ग परिवर्तन नियमों का पालन करने की अपील की। आमजन से पर्व को शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग मांगा गया है।

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