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शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अलीगढ़ नगर निगम ने चलाया अभियान

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 04:55 PM IST







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अलीगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने सोमवार को तस्वीर महल चौराहे से नौरंगी लाल इंटर कॉलेज रोड तक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया। ... और पढ़ें

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