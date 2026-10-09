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साढ़े तीन हजार स्वास्थ्य कर्मी धरने पर, लड़खड़ाई अलीगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:30 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:30 PM IST







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वेतन विसंगति कम मानदेय और कार्यस्थल पर आत्म सम्मान न मिलने से गुस्सा आए स्वास्थ्य कर्मी अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इनमें 3000 आशा वर्कर 375 एएनएम और 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी शामिल हैं। ... और पढ़ें

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