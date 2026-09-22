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निलंबित एएमयू छात्र की भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी, छात्रसंघ चुनाव को लेकर हैं लामबंद

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 22 Sep 2026 02:52 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 02:52 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र यासिर फहद यूनिवर्सिटी इंतिजामिया पर भड़के। दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे। छात्र सलमान गौरी ने कहा कि यासिर के निलंबन वापस हो। छात्रसंघ चुनाव को लेकर यासिर फहद और छात्र सलमान गौरी यह बोले... ... और पढ़ें

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