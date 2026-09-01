लाइब्रेरी कैंटीन से एएमयू हॉर्स राइडिंग फील्ड तक निकला मार्च

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आने वाली पीढ़ियों के लिए एएमयू की पहचान और विरासत सुरक्षित रखने की मांग को लेकर 1 सितंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध मार्च निकाला गया। ‘एएमयू बचाओ, आओ हमारे साथ चलो, हम यूनिवर्सिटी बचाने निकले हैं’ जैसे नारों के साथ निकले मार्च में विश्वविद्यालय की जमीन और राइडिंग क्लब की भूमि को सुरक्षित रखने की आवाज बुलंद की गई।

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