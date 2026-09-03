खैर में बच्ची की हालत बिगड़ी, हुई मौत, चाचा ने बताया यह

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खैर में टेंटी गांव तिराहे के पास जाम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने परिचित की बाइक ली और उर्मी को लेकर गलियों के रास्ते अस्पताल पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जाम से निकलने में करीब एक घंटे का समय लग गया। इस दौरान बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती रही और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उर्मी ने चाचा की गोद में दम तोड़ दिया। बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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