कंचनपुर में झूल रहे बिजली के तार, पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह बोले यह

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अलीगढ़ में दादों थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में 11 हजार वोल्ट की झूलती बिजली की लाइन से करंट उतरा और दो युवकों की माैत हो गई। एक अक्तूबर को हुई इस घटना के बाद से गांव में मातम छाया है। जान गंवाने वाले संदीप सिंह और सहजुल के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं।

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