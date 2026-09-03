जन्माष्टमी पर अलीगढ़ में ठाकुर जी के लिए खास खरीदारी

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सिंबर को है। जिसके लिए भक्त ठाकुर जी के लिए पोशाकें, मुकुट, बांसुरी, माला और झूले खरीद रहे हैं। बाजार में गोटा पट्टी और मोरपंख डिजाइन की सफेद व पीले रंग की पोशाकें भक्तों को पसंद आ रही हैं। महिलाएं मंदिर सजाने के लिए प्लास्टिक के फूलों की मालाएं भी खरीद रही हैं। किशनपुर स्थित दुकानों में महिलाओं, बच्चे व बुजुर्गों ने जन्माष्टमी की खरीदारी की।

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