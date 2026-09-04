अलीगढ़: होटल मेलरोज इन संचालक को मिली जमानत, श्रीकृष्णा रिसोर्ट के मालिक समेत चारों आरोपियों की बेल भी मंजूर

श्रीकृष्णा रिसोर्ट के मालिक समेत चारों आरोपियों को जमानत

आगरा रोड स्थित श्रीकृष्णा रिसोर्ट के देह व्यापार के मामले में एसीजेएम-6 की अदालत ने रिसोर्ट मालिक समेत चारों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कानूनी शिकंजा अभी पूरी तरह से कसा हुआ है, क्योंकि पुलिस इस मामले में युवतियों को उपलब्ध कराने वाले संदिग्ध एजेंट, जिसे पॉकिट बाबू या जैन भी कहते हैं, उसकी तलाश में सरगर्मी से जुटी है।



जमानत पाने वाले आरोपियों में रिसोर्ट मालिक पिंकू उर्फ विशाल के अलावा अभिषेक कुमार, चंदन और अमित शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया था कि मुख्य आरोपी विशाल फर्नीचर का कारोबार करता है और उसी का श्रीकृष्णा रिसोर्ट है। मडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा रोड स्थित श्रीकृष्णा रिसोर्ट में रविवार देर रात पुलिस ने छापा मारा था।



मौके से चार पुरुषों और पांच युवतियों को हिरासत में लिया था। पकड़ी गईं सभी पांचों युवतियां आगरा की रहने वाली थीं। पुलिस ने इस मामले में सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आगरा से युवतियों को इस रेव पार्टी तक पहुंचाने में जैन की क्या भूमिका थी और इस अवैध कारोबार के तार कहां-कहां जुड़े हैं। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि एजेंट के हाथ आने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े कई अन्य बड़े चेहरों और राज से पर्दा उठ सकेगा। पुलिस इन सभी मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है।