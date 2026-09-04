अलीगढ़: परिजनों से कहासुनी के बाद कमरे में फंदे पर झूला युवक, परिवार में छाया मातम, नहीं कराया पोस्टमार्टम

छर्रा क्षेत्र के गांव सुनपहर-एदलपुर में बृहस्पतिवार की रात शराब पीने को लेकर परिजनों से हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा।

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परिजनों के अनुसार, श्रीनिवास (32) पुत्र महीपाल शराब पीने का आदी था। रात को वह नशे की हालत में घर पहुंचा था। इसी बात को घरवालों से कहासुनी हो गई। विवाद के बाद वह अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलने पर वह फंदे पर लटका मिला।कार्यवाहक थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरा। परिजनों के अनुरोध पर पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया और शव उन्हें सौंप दिया गया। परिजनों ने बाद में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।