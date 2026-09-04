Aligarh Ground Report: विश्वविद्यालय से बढ़े शिक्षा के अवसर, चिकोरी ने विदेशों में बनाई पहचान; जमीनी हकीकत

अलीगढ़ की चिकोरी का कारोबार अब विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। चिकोरी व्यापारी अंशु अग्रवाल ने बताया कि ठंडे देशों में चिकोरी की मांग काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि कॉफी में कैफीन होता है, जबकि चिकोरी में कैफीन नहीं होता। यही इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। राज्य सरकार के सहयोग से चिकोरी का उत्पादन और कारोबार आगे बढ़ रहा है।अंशु अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है। पहले सड़कें खराब होने के कारण अलीगढ़ से गाजियाबाद पहुंचने में करीब सात घंटे लगते थे, जबकि अब यह दूरी करीब डेढ़ घंटे में तय हो जाती है। जेवर एयरपोर्ट भी नजदीक आ गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों से कारोबारियों को काफी सहूलियत मिली है। सरकार की ओर से व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इससे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।