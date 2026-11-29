{"_id":"6b0bf879731396d3c3066c68","slug":"video-gagara-ma-bhaii-ka-hataya-ka-aarapa-garafatara-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगीरी में भाई की हत्या का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में 26 नवंबर को शराब के नशे में विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी रवि पुत्र पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा बढ़ाई गई है। क्षेत्राधिकारी- 112 व साइबर गर्वित सिंह ने इसकी जानकारी दी।

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