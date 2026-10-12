फैक्टरी भेजा जा रहा जस्ता रोका, माल पकड़ने पर अलीगढ़ में हुआ हंगामा

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ई-रिक्शा से अलीगढ़ के सासनी गेट से चुहरपुर भेजी जा रही 500 किलो जस्ते की सिल्लियां रास्ते में रोकने पर रविवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। इस माल को भेजने वाले व्यापारी श्यौदान सिंह ने जीएसटी की सचल दल इकाई पर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनके समर्थन में आए इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र वाईके ने नारेबाजी करते हुए जीएसटी अफसरों की संपत्ति की जांच करने की मांग उठाई है।

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