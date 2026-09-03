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एएमयू में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी विभिन्न मुद्दों पर यह बोले

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 01:50 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 01:50 PM IST







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पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एएमयू गेस्ट हाउस में आए। उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। ... और पढ़ें

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