एएमयू में हंगामा जारी, अपनी बात कहने से छात्राओं को रोका, आजादी के लगे नारे

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एएमयू छात्र नेता भी विमेन कॉलेज पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। इसे लेकर उनकी सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की हुई। वहीं छात्राओं को अपनी बात कहने से प्रॉक्टीरियल टीम ने रोक दिया। अपनी बात कहने को लेकर फिर से छात्राओं की धक्का मुक्की हुई। विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने आजादी के नारे भी लगाए।

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