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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीमेंस कॉलेज के छात्रसंघ पदाधिकारियों ने सभागार में शपथ ली। अध्यक्ष अनम रियाज़ उपाध्यक्ष आयशा खान, मानद सचिव मरियम जान के साथ आठ कैबिनेट सदस्यों पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष अनम रियाज़ उपाध्यक्ष आयशा खान, मानद सचिव मरियम जान के साथ अन्य ने संबोधित किया।

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