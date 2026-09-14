एएमयू के अब्दुल्लाह हॉल में छात्राओं का मेस और साफ-सफाई को लेकर प्रदर्शन

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्लाह हॉल में सोमवार को छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह हंगामा मेस और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर हुआ। छात्राओं ने अपनी समस्याओं पर नाराजगी जताई और नारेबाजी की। इस दौरान प्रॉक्टर टीम पर छात्राओं के साथ धक्का-मुक्की करने के गंभीर आरोप भी लगे। मामले पर रिपोर्टर इकराम वारिस की ग्राउंड रिपोर्ट...

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