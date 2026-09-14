Aligarh News: आज के कार्यक्रम

रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।शिव विवाह :रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शिव विवाह का आयोजन शाम 4 बजे।महाआरती :अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर चोला शृंगार व महाआरती शाम 6 बजेअचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर छप्पन भोग दर्शन व महाआरती शाम 4 बजे