Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:50 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
शिव विवाह :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शिव विवाह का आयोजन शाम 4 बजे।
महाआरती :
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर चोला शृंगार व महाआरती शाम 6 बजे
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर छप्पन भोग दर्शन व महाआरती शाम 4 बजे
विज्ञापन
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
शिव विवाह :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शिव विवाह का आयोजन शाम 4 बजे।
महाआरती :
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर चोला शृंगार व महाआरती शाम 6 बजे
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर छप्पन भोग दर्शन व महाआरती शाम 4 बजे