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एएमयू छात्रसंघ चुनाव में कैबिनेट प्रत्याशी शम्स नेहाल नबी से बातचीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 01:13 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 01:13 PM IST

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के कैबिनेट प्रत्याशी शम्स नेहाल नबी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हॉस्टल से वंचित रह गए विद्यार्थियों को हॉस्टल दिलाना और जो भी सुविधाएं हैं, उनकी प्राथमिकता है। ... और पढ़ें

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