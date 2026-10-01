{"_id":"6abe341363ce439b94061d87","slug":"video-eemaya-agaraja-vabhaga-ka-para-rashatha-nahal-sa-gathhaja-ka-naii-shakashha-para-btacata-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"एएमयू अंग्रेजी विभाग के प्रो राशिद नेहाल से गांधीजी की नई शिक्षा पर बातचीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएमयू अंग्रेजी विभाग के प्रो राशिद नेहाल से गांधीजी की नई शिक्षा पर बातचीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 01 Oct 2026 03:51 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 03:51 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के प्रो राशिद नेहाल से गांधीजी की नई शिक्षा पर एक किताब लिखी है। उन्होंने गांधीजी और नई शिक्षा को लेकर विस्तार से बातचीत की। ... और पढ़ें

विज्ञापन