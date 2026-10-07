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अलीगढ़: तुलसी रेजिडेंसी में 6:30 मिनट में निपटी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, हुई रस्म अदायगी
अलीगढ़। तुलसी रेजिडेंसी अपार्टमेंट में अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की टीम की कार्रवाई महज साढ़े छह मिनट में सिमट गई। आरोप है कि सत्ताधारी दल के एक जनप्रतिनिधि के दबाव में टीम औपचारिकता निभाकर लौट गई। इस दौरान अपार्टमेंट के निवासी अपनी समस्याएं और दर्द बयां करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में बाहरी लोग और नेता भी मौके पर पहुंच गए। वहीं, कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी बिल्डर के समर्थन में खड़े नजर आए।
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