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अलीगढ़ में बूथ पर मतदाता सूची सुधार कैंप लगे हुए हैं। जहां वोटर लगातार पहुंच रहे हैं। किसी को नाम जुड़वाना है, तो किसी को पता सही करना है। कैंप पर सबसे ज्यादा संख्या फॉर्म 6 इस्तेमाल करने वालों की है। इनको मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट...

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