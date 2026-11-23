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अतरौली के गांव जखेरा में अवैध शराब की बिक्री से गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। उन्होंने शराब बिक्री रोकने की मांग करते हुए एक परचून की दुकान का सामान फेंका। ग्रामीणों ने बताया कि युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। कोतवाली प्रभारी विपिन चौधरी ने समझाकर शांत किया, ग्रामीणों ने निगरानी की मांग की।

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