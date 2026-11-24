Aligarh News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Tue, 24 Nov 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
प्रदर्शनी
नुमाइश ग्राउंड : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे
भागवत कथा
सूतमील : रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा दोपहर बाद 3 बजे
देव दीपावली
अचल ताल : अचल सरोवर में गिलहराज हनुमान मंदिर द्वारा देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
छर्रा अड्डा पुल के नीचे : वार्ष्णेय मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 7 बजे
अचल ताल : गणेश मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
मथुरा रोड : आसना भगवान परशुराम मंदिर में परशुराम सेवा संस्थान द्वारा देव दीपावली शाम 5 बजे
कन्यादान
हड्डी गोदाम : तुर्कमान गेट स्थित सीएल धर्मशाला में वंदे भारत सामाजिक संस्था द्वारा कन्यादान दोपहर 3 बजे
प्रतियोगिता
रामघाट रोड : एसएमबी इंटर कॉलेज में जिला विज्ञान क्लब द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
प्राण प्रतिष्ठा
ब्रह्मनपुरी : कायस्थ समाज द्वारा चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महोत्सव में नवनिर्मित मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा सुबह 10 बजे
विज्ञापन
नुमाइश ग्राउंड : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे
भागवत कथा
सूतमील : रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा दोपहर बाद 3 बजे
देव दीपावली
अचल ताल : अचल सरोवर में गिलहराज हनुमान मंदिर द्वारा देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
छर्रा अड्डा पुल के नीचे : वार्ष्णेय मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 7 बजे
अचल ताल : गणेश मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में देव दीपावली का आयोजन शाम 6.30 बजे
मथुरा रोड : आसना भगवान परशुराम मंदिर में परशुराम सेवा संस्थान द्वारा देव दीपावली शाम 5 बजे
कन्यादान
हड्डी गोदाम : तुर्कमान गेट स्थित सीएल धर्मशाला में वंदे भारत सामाजिक संस्था द्वारा कन्यादान दोपहर 3 बजे
प्रतियोगिता
रामघाट रोड : एसएमबी इंटर कॉलेज में जिला विज्ञान क्लब द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
प्राण प्रतिष्ठा
ब्रह्मनपुरी : कायस्थ समाज द्वारा चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महोत्सव में नवनिर्मित मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा सुबह 10 बजे