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शहर से लेकर हाईवे तक डग्गामार वाहन क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर दौड़ते नजर आते हैं। केवल सवारी वाहन ही नहीं मालवाहक वाहन भी ओवरलोड होकर फर्राटा भरते दिखते हैं। रामघाट रोड, जीटी रोड, आगरा रोड, मथुरा रोड और प्रमुख मार्ग पर ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। मुनाफे के लालच में ऑटो और डग्गामार वाहन चालक निर्धारित सीटों से दोगुनी सवारियां बैठा रहे हैं।इसके चलते सवार वाहन के पीछे खड़े होकर सफर करते दिखाई देते हैं। ये वाहन न केवल अपने सवारों की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि अन्य वाहनों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। ओवरलोड वाहन अक्सर हादसों का कारण बनते रहे हैं। इसके बावजूद इन पर रोक नहीं लग पाई है।मालवाहक वाहनों से सड़कों को नुकसान :रेत, भूसा, गिट्टी, ईंट और अन्य सामान से लदे ओवरलोड ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर सड़कों को क्षति पहुंचाते हैं। ये वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। इन वाहनों से उड़ने वाली धूल राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बनती है।छात्रों की जान की भी नहीं परवाहशहर की सड़कों पर स्कूल खुलने और छुट्टी के समय ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन क्षमता से अधिक छात्रों को सवार कर लेते हैं। इसके चलते छात्र वाहन के पीछे खड़े होकर या गेट पर लटककर सफर करने को विवश होते हैं। इससे हादसे का खतरा बना रहता है।जेब पर भारी ओवरलोडिंगमोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मालवाहक ओवरलोडिंग (धारा 194) के तहत निर्धारित वजन से अधिक माल ढोने पर न्यूनतम 20 हजार रुपये का जुर्माना लगता है। प्रति अतिरिक्त टन दो हजार रुपये का अलग से जुर्माने का प्रावधान है। सवारी ओवरलोडिंग (धारा 194ए) के तहत परमिट या आरसी क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर प्रति अतिरिक्त यात्री 200 रुपये जुर्माना लगता है। खतरनाक ड्राइविंग (धारा 184) के लिए वाहन के बाहर या पीछे लटकाकर सवारी ले जाने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का चालान किया जाता है।ओवरलोड वाहनों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लोगों व छात्रों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभिभावकों को भी बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। -प्रवीण कुमार यादव, एसपी यातायात