{"_id":"6ac3c9bab05da750b00c00fa","slug":"video-amara-ujal-sava-samarapanae-oura-samamana-ma-algaugdhha-ka-edashanal-kamashanara-saemao-na-kaya-ka-sabthhana-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला सेवा समर्पण और सम्मान में अलीगढ़ के एडिशनल कमिश्नर, सीएमओ ने किया का संबोधन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला सेवा समर्पण और सम्मान में अलीगढ़ के एडिशनल कमिश्नर, सीएमओ ने किया का संबोधन

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 05 Oct 2026 09:30 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 09:30 PM IST







Link Copied



रविवार की शाम अलीगढ़ के रामघाट रोड निरंजनपुरी स्थित ऑर्चिड ब्लू होटल में अमर उजाला का सेवा समर्पण सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिसमें शहर के चिकित्सक सम्मानित किए गए। चिकित्सकों को एडिशनल कमिश्नर प्रदीप कुमार, सीएमओ डॉ रामनाथ सिंह व जेएन मेडिकल कॉलेज के जमील अहमद ने संबोधित किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन