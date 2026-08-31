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अलीगढ़-पलवल रोड पर नारायणपुर गांव के पास चलती सीएनजी कार में लगी आग
अलीगढ़-पलवल रोड पर रविवार दोपहर नारायणपुर गांव के पास चलती सीएनजी कार में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कार सवार दो लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।
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