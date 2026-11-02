{"_id":"6ae8531641f2d3666804ec5f","slug":"video-algaugdhha-ma-yatayata-jaganprkata-ral-sa-yatayata-maha-ka-shabharabha-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में यातायात जागरूकता रैली से यातायात माह का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 2 नवम्बर को अलीगढ़ में यातायात माह नवम्बर-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कार्यालय से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इसमें हेलमेट पहनने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने और मोबाइल फोन का उपयोग न करने का संकल्प शामिल था। रैली में यातायात पुलिस के साथ लगभग 50 छात्र/छात्राएं और 30 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। यह रैली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर तस्वीर महल चौराहा पर समाप्त हुई। अधिकारियों ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यातायात माह में जिले भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार उपस्थित रहे।

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