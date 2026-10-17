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अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिक्षकों को किया संबोधित, सपा पर साधा निशाना

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 17 Oct 2026 05:46 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 05:46 PM IST







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यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अलीगढ़ आए। उन्होंने डीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ... और पढ़ें

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