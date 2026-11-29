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अलीगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 29 Nov 2026 02:15 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 02:15 PM IST







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अलीगढ़ के रोरावर और कोतवाली क्षेत्र से 12 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद शनिवार को करणी सेना का गुस्सा फूटा। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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