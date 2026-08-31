अलीगढ़ के राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में युवक का शव पेड़ से लटका मिला

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अलीगढ़ के थाना मडराक पुलिस को सुबह 9:00 बजे सूचना मिली। राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में अंकित (करीब 25 वर्ष) का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस और क्षेत्राधिकारी इगलास ने मौके का मुआयना किया। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को शव परीक्षण हेतु शवगृह भेजा गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति है। क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने इस संबंध में बयान दिया।

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