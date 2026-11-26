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अलीगढ़ के कोल रजबहे पर नहीं हटे अवैध कब्जे, भाजपा नेता ने ऐसे दिखाया गुस्सा
अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहे से महेशपुर तक कोल रजबहे पर कथित अवैध कब्जे नहीं हटे तो भाजपा के ब्रज क्षेत्र के मीडिया प्रभारी डॉ. निशित शर्मा का गुस्सा बुधवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर फूट पड़ा। समर्थकों के साथ विभागीय कार्यालय पहुंचे भाजपा नेता ने अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार को जमकर घेरा।
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