{"_id":"6a92a5d57af9ac175b09d0e6","slug":"video-algaugdhha-ka-hayatapara-bjhaugdha-ma-mathara-ka-marata-khadata-palsa-jaca-ma-hathasa-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के हयातपुर बझेड़ा में मंदिर की मूर्ति खंडित, पुलिस जांच में हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के ग्राम हयातपुर बझेड़ा में सरकारी विद्यालय परिसर में स्थित एक मंदिर में मूर्ति खंडित होने की सूचना मिली। यह जानकारी 29 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। थाना लोधा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गहनता से जानकारी की। जांच में पता चला कि विद्यालय की एक छात्रा मंदिर की धुलाई कर रही थी। इसी दौरान गलती से मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। छात्रा ने तुरंत इसकी सूचना विद्यालय में नियुक्त शिक्षिका को दी थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मूर्ति को जानबूझकर खंडित या तोड़फोड़ नहीं किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने जानकारी दी है।

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