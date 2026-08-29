इन्फ्लूएंजा: अलीगढ़ में पांच मरीज और, संदिग्धों की संख्या हुई 10, तीन अस्पतालों में बने आइसोलेशन वार्ड

अलीगढ़ जिले में इन्फ्लूएंजा का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब तक पांच मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है, जिनका उपचार जारी है। संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच चुकी है, जिनकी जांच हो रही है। यह बीमारी पूरे प्रदेश में तेजी से पांव पसार रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक शनिवार को ऑनलाइन बैठक कर अस्पतालों में इसके उपचार की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

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कार्यवाहक एडी हेल्थ डॉ. मोहन झा ने बताया कि अब तक पांच मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। 10 संदिग्ध मरीज हैं, जिनकी जांच कराई गई है। लोधा की चार साल की बच्ची, हमजा कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय बालक, चंडौस की 45 वर्षीय महिला और मंजूरगढ़ी की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनके साथ एक अन्य मरीज भी है। विज्ञापन



बीमारी के उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल और पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में भी 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां पर 20 बेड संदिग्ध और 20 सामान्य मरीजों के लिए हैं। कार्यवाहक एडी हेल्थ डॉ. मोहन झा ने बताया कि अब तक पांच मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। 10 संदिग्ध मरीज हैं, जिनकी जांच कराई गई है। लोधा की चार साल की बच्ची, हमजा कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय बालक, चंडौस की 45 वर्षीय महिला और मंजूरगढ़ी की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनके साथ एक अन्य मरीज भी है।बीमारी के उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल और पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में भी 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां पर 20 बेड संदिग्ध और 20 सामान्य मरीजों के लिए हैं।

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