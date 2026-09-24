VIDEO: कार रोककर युवक को पीटा

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आगरा के थाना सदर के सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर युवकों ने काम से लौट रहे ताजनगरी फेज-2 निवासी विपिन की कार रुकवाई। उन्हें बाहर निकाल कर पीटा। पीड़ित ने क्षेत्र के युवकों पर आरोप लगाकर तहरीर दी है। थाना सदर पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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