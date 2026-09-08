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VIDEO: महिला को पीटा, पुलिस बेखबर

Tue, 08 Sep 2026 12:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:40 PM IST
Woman beaten; police unaware.
आगरा। रामबाग चौकी से महज करीब 100 मीटर दूर स्थित एक ढाबे के सामने युवक और महिला ने एक महिला की सरेराह बेरहमी से पिटाई की। जमीन पर गिराकर उसे जमकर पीटा गया। हमलावर युवक उसे जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। इस दौरान आसपास लोग भी जुट गए थे, लेकिन किसी ने बीचबचाव की हिम्मत नहीं दिखाई। घटना का वीडियो सोमवार को वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी।
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